Kylie, Kris Jenner ve Stormi Harper’s Bazaar dergisine kapak oldu

Ünlü moda dergisi Harper’s Bazaar, dünyanın en çok konuşulan ailesinden Kris, Kylie Jenner ve bir buçuk yaşındaki Stormi’yi sayfalarına taşıdı… Üç kuşağı bir araya getirerek, temmuz ve ağustos sayılarına kapak yapan dergi, röportaj kadar çekilen fotoğraflarla da dikkat çekti. Morelli Brothers’ın çektiği karelerde görmeye alışık olmadığımız bir Kylie Jenner vardı ama buna rağmen stiliyle kendine baktırmayı başarıyor.

Bir banka dekontundan ibaret olmadığını belirten Kylie Jenner, çekimde işi kadar annesiyle ilişkisi hakkında da bir hayli fazla konuşmuş. “Anne olduktan sonra annemi daha iyi anladım. Hayata bakış açım değişti ve annemin benim için yaptığı her şeyi takdir ettim” diyen Kylie, iş hayatındaki başarıyı tamamen annesine borçlu olduğunu söylemeden de geçmiyor…

Annesine her zaman anne olarak saygı duyduğunu, kesinlikle bir kız kardeş ya da iyi bir arkadaş gibi davranmadığını anlatan Kylie, “O benim hayatımdaki kocaman bir anne figürü. Ona sahip olduğum için kendimi kutsanmış hissediyorum” diyor.

“Benim yaratıcılığım ve annemin iş zekası ile tam bir rüya ekibiz” diyen Kylie, annesini bu kadar övünce, Kris de kızına olan hislerini açıkladı: Her zaman duygusal ve ruhsal olarak çok bağlıyız ve zaman içinde de inanılmaz güçlü bağlara sahip olduk. İkimiz de yaşlandıkça ilişkimiz biraz değişiyor. ”