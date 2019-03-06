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Kylie ve Kendall Jenner’dan plaj koleksiyonu
Kylie ve Kendall Jenner’dan plaj koleksiyonu
Kendall ve Kylie Jenner kardeşler, kendi markaları dışında, bir başka marka için uygun fiyatlı mayo koleksiyonu çıkardı.
Moda 6 Mart 2019 - 09:44

Ünlü model Kendall Jenner ve dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, Ardene markası için bir mayo ve bikini koleksiyonu hazırladı.

Kendall Jenner’ın üstündeki bikini 46 dolardan satışa çıktı.

2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunun en büyük özelliği, herkesin bu tasarımlara sahip olabilmesi için, ürünlerin uygun fiyatlı olarak satışa çıkması.

Kylie Jenner’ın mayosu ise 40 dolar.

Ardene’nin baş işletme görevlisi Mark Dervishian yaptığı açıklamada, Z nesil müşterilerinin sosyal medya ünlülerini takip ettiğini, bu nedenle de Kendall ve Kylie ile birlikte müşteri potansiyelini aşmayı hedeflediklerini belirtti.

Son güncelleme: 09:46 - 06.03.2019
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