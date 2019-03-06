Kylie ve Kendall Jenner’dan plaj koleksiyonu

Kendall ve Kylie Jenner kardeşler, kendi markaları dışında, bir başka marka için uygun fiyatlı mayo koleksiyonu çıkardı.

Ünlü model Kendall Jenner ve dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, Ardene markası için bir mayo ve bikini koleksiyonu hazırladı.

2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunun en büyük özelliği, herkesin bu tasarımlara sahip olabilmesi için, ürünlerin uygun fiyatlı olarak satışa çıkması.

Ardene’nin baş işletme görevlisi Mark Dervishian yaptığı açıklamada, Z nesil müşterilerinin sosyal medya ünlülerini takip ettiğini, bu nedenle de Kendall ve Kylie ile birlikte müşteri potansiyelini aşmayı hedeflediklerini belirtti.