Lady Diana’nın 22 yıldır yıkanmayan sweatshirt’ü 300 bine satıldı

Prenses Diana'nın 'Virgin Atlantic' yazılı ikonik sweatshirt'ü, RR Auction Müzayede Evi'nde açık artırma ile 47 bin sterline yani yaklaşık 300 bin TL'ye satıldı...

Kraliyet Ailesi’nin sansasyonel ama en çok sevilen ismi Lady Diana’nın ‘Virgin Atlantic’ yazılı sweatshirt’ü RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmayla 47 bin euroya satıldı.

Diana, 1990’lı yıllarda, her spor çıkışı üstüne giydiği bu sweatshirt’ü, 1997’de kişisel antrönörü Jenni Rivett’e hediye etti ve “Sevgili Jenni, Diana’dan sevgiler, Diana” yazılı bir not ekledi.

22 yıl sonra Jenni, bu sweatshirt’ü satışa çıkardı ve geçtiğimiz gün RR Auction Müzayede Evi’nde açık artırma ile 47 bin sterline satıldı. 300 bin TL’lik sweatshirt’ün 22 yıldır hiç yıkanmadığı belirtildi.

Bir başka detay ise, o dönem sürekli aynı sweatshirt ile görüntülenen Diana, meğer bunu bilerek yapıyormuş. Antrenörün dediğine göre medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyormuş. Geliştirdiği bu taktikle de medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğu mesajını veriyormuş.

