Lady Gaga 91. Oscar Ödül Töreni’nde 30 milyon dolarlık elmas taktı

Lady Gaga her zaman olduğu gibi yine bir ödül törenine damga vurdu. Bradley Cooper ile sahnede şarkı söylerken girdiği yakın teması, ödül aldığında ağlaması, ödül sonrası verdiği pozlarla adından söz ettiren Gaga, kıyafeti ve elmas gerdanlığı ile de gündemde…

Los Angeles’ta düzenlenen Oscar gecesine Alexander McQueen imzalı bir elbise ile katılan Lady Gaga, aksesuar olarak da Tiffany&Co. bir kolye tercih etti. Bu sarı elmasın ilginç bir hikayesi var. 1961 yılında Breakfast At Tiffany’nin basın turu sırasında Audrey Hepburn tarafından kullanılmıştı. Tabii kolyelerin modeli her ne kadar farklılık gösterse de, sarı elmas aynı… Hatta söylenene göre kolye, Gaga için yeniden tasarlanmış…

Audrey Hepburn’un Breakfast At Tiffany’deki ikonik görünümüne gönderme yapan Lady Gaga, 140 yıl önce Güney Afrika’da Tiffany kurucusu Charles Lewis Tiffany tarafından keşfedilen kolye ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

En İyi Özgün Şarkı kategorisinde Shalalow şarkısıyla Oscar almayı başaran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Golden Globe ödüllerinde ise 1954’te aynı filmde benzer kıyafeti giyen Judy Garland’in stilini uygulamıştı. Garland, 1954’te çekilen A Star is Born filminin başrolünde yer almıştı…