Lady Gaga Elle Women in Hollywood gecesinde duygusal anlar yaşadı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz gün Elle Dergisi'nin düzenlediği Women in Hollywood (Hollywood Kadınları) davetinde duygusal bir konuşma yaptı. 19 yaşında tecavüze uğradığını anlatan Gaga, geceye neden takım elbise ile geldiğini de açıkladı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hollywood’un ünlü kadınları, geçtiğimiz gün Elle Dergisi’nin Beverly Hills’te düzenlediği Women in Hollywood / Hollywood Kadınları gecesine katıldı. Aralarında Jennifer Lopez, Charlize Theron, Keira Knightly, Sara Sampaio, Chloe Moretz gibi isimlerin bulunduğu davete Lady Gaga damgasını vurdu… Özellikle Marc Jacobs marka oversize takım elbisesi ile gündeme oturan Gaga, her ne kadar sosyal medya dalga geçse de oldukça şıktı.

Gecede konuşma yapan ünlü isimlerden biri de Jennifer Lopez’di… Lopez, konuşması bittikten sonra sahneye Lady Gaga’yı davet etti. Gaga yanına geldiğinde ise, Lopez, yıllardır hem şarkıcılık hem oyunculuk yaptığından dolayı eleştirildiğini söyledi ve Lady Gaga’ya dönerek “Bize kendi kulvarımızda kalmamız söylenirken, biz yeni bir kulvar yaratırız” demesi Gaga’yı gözyaşlarına boğdu.

Lopez’e sarılarak ağlayan Gaga daha sonra meslektaşına “Aralarında benim de bulunduğum pek çok kadına ilham kaynağı oldun” dedi ve konuşmasına başladı…

Ünlü şarkıcı bir süre konuşmakta zorlandı. Çok heyecanlı görünen Lady Gaga bir süre konuşmaya giremedi ve “Konuşma hazırladım, prompter ve kağıtlarda her şey yazıyor ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum” dedi. Davete gelmeden önce kıyafet üstüne kıyafet denediğini, bir çok ayakkabıyı giyip çıkardığını, en güzel mücevherleri taktığını, ipek kumaşlardan elbiseler denediğini anlatan Lady Gaga bir süre sonra bu yaptıklarından midesi bulandığını söyledi: “O anda ne yapıyorum diye düşündüm. Sonuçta biz bir güzellik yarışmasında birbirimizle yarışmıyoruz. İnsanları etkilemek için kıyafet giymeye itiraz ediyorum. Bugün o nedenle buraya takım elbise ile geldim” dedi ve neden geceye takım elbise ile katıldığını anlattı…

Konuşmasında 19 yaşında tecavüze uğradığını da anlatan Lady Gaga “Hala kim olduğunu söyleyecek kadar cesur değilim. Çok gençtim. Tecavüze uğradıktan sonra sonsuza dek değiştim. Kimseye söyleyemedim. Kendimden bile kaçtım. Ve bugün hala bu durumdan dolayı utanç duyuyorum. O dönem bana kimse yardım etmedi, kimse bana rehberlik etmedi” derken bile göz yaşlarına hakim olamadı…

Geceye sevgilisi Christian Carino ile katılan Lady Gaga’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekiciydi. Davetten sonra Lady Gaga ve Carino’nun nişanlandıkları ortaya çıktı… Taraflar da çıkan haberleri doğruladı…