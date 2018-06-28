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Lady Gaga eski stiline geri döndü
Lady Gaga eski stiline geri döndü
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün albüm çalışmaları için stüdyoya giderken görüntülendi. Kırmızı mini transparan elbisesini platform botlarla kombinleyen Gaga'nın stili "İşte özlediğimiz Lady Gaga" yorumlarının yapılmasına neden oldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 28 Haziran 2018 - 11:39

Lady Gaga… Dünyanın en çok konuşulan şarkıcılarından biri. Piyasaya ilk çıktığında dahi platform çizmeleri, ilginç giyim tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Alışılmadık imajıyla milyonların sevgisini kazanan Gaga, zamanla stilinde oynamalara gitse de kimse yeni halini benimseyemedi…
lady-gaga-bacgridGeçtiğimiz ay New York sokaklarını podyuma çeviren Lady Gaga, 1960’ların stilini benimseniş ve yaklaşık 10 gün boyunca kombinlerini o döneme ait parçalarla yapmıştı. Hatta kimse neler olduğunu anlayamamış ‘Lady Gaga’ya neler oluyor’ yorumları çığ gibi büyümüştü. Çünkü Gaga, her zaman herkesin aklında çılgın stiliyle yer etmiş bir isim…
lady-gaga-instarBir süredir eski halinden eser kalmayan 32 yaşındaki Lady Gaga, dün New York’ta görüntülendi. Kırmızı mini dantelli elbisesini file çoraplar ve o özlenen platform çizmeleriyle kombinleyen şarkıcının bu hali beğeni topladı.
lady-gaga-splash “Lady Gaga modası geri döndü”, “Lady Gaga’nın stilini özlemişiz” gibi yorumlar yapıldı. Transparan elbise Christopher Kane’in 2018 Sonbahar Kış koleksiyonuna ait ve henüz satışa çıkmadı.

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