Lady Gaga eski stiline geri döndü

Lady Gaga… Dünyanın en çok konuşulan şarkıcılarından biri. Piyasaya ilk çıktığında dahi platform çizmeleri, ilginç giyim tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Alışılmadık imajıyla milyonların sevgisini kazanan Gaga, zamanla stilinde oynamalara gitse de kimse yeni halini benimseyemedi…

Geçtiğimiz ay New York sokaklarını podyuma çeviren Lady Gaga, 1960’ların stilini benimseniş ve yaklaşık 10 gün boyunca kombinlerini o döneme ait parçalarla yapmıştı. Hatta kimse neler olduğunu anlayamamış ‘Lady Gaga’ya neler oluyor’ yorumları çığ gibi büyümüştü. Çünkü Gaga, her zaman herkesin aklında çılgın stiliyle yer etmiş bir isim…

Bir süredir eski halinden eser kalmayan 32 yaşındaki Lady Gaga, dün New York’ta görüntülendi. Kırmızı mini dantelli elbisesini file çoraplar ve o özlenen platform çizmeleriyle kombinleyen şarkıcının bu hali beğeni topladı.

“Lady Gaga modası geri döndü”, “Lady Gaga’nın stilini özlemişiz” gibi yorumlar yapıldı. Transparan elbise Christopher Kane’in 2018 Sonbahar Kış koleksiyonuna ait ve henüz satışa çıkmadı.