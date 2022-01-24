Lady Gaga, Kim Kardashian ve Beyoncé’yi giydiren modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

Tasarımları Kim Kardashian'dan Lady Gaga'ya ve Beyonce'ye eğlence dünyasının önde gelenleri tarafından giyilen ikonik Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında öldü.

Sozcu.com.tr

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Ünlü Fransız modacı Thierry Mugler’ın resmi Instagram sayfasından da pazar gecesi öldüğü doğrulandı. Gönderide şu satırlara yer verildi: “#RIP 23 Ocak 2022 Pazar günü Manfred Thierry Mugler’ın vefatını duyurmaktan üzgünüz.”

Mugler’ın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

21 Aralık 1948’de Fransa, Strasbaorg’da Manfred Thierry Mugler olarak dünyaya gelen Mugler, moda ve gösteri dünyasının en büyük isimlerini giydirdi.

Moda ikonunun giydirdiği ünlü isimler arasında David Bowie, George Michael, Cindy Crawford ve Sharon Stone gibi ikonlardan Cardi B, Katy Perry, Rihanna ve Bella Hadid gibi modern yıldızlara kadar herkes yer alıyordu. Hatta 2019’da emekliliğine ufak bir ara vererek Met Gala için Kardashian’ı giydirdi.

Kardashian Mugler’ın tasarımı için, “Beni okyanustan ıslak, damlayan bir California kızı olarak hayal etti” demişti.

EMEKLİLİĞİNDE BEYONCE İLE ÇALIŞTI

Kendi adını taşıyan moda markasını 1970’lerde lanse eden Mugler, bir araba kazası ve spor salonu kazasının ardından birden fazla yüz ameliyatı geçirdiği için son yıllarda oldukça farklı görünüyordu.

Emekli olduktan sonra Mugler, Beyonce’ye sanat danışmanı olarak çalıştı.

Mugler, bugüne kadar satılan parfüm serisiyle de oldukça ünlüydü. En son kokusu Angel Nova, Haziran 2020’de piyasaya sürüldü. Tasarımlarını podyumdan sahne şovlarına kullanılmak üzere ortaya çıkardı; hatta George Michael’ın 1992’deki hiti ‘Too Funky’ gibi müzik videolarına kadar tasarımlarını büyük ölçüde 1980’lerde ve 90’ların başında yaptı.

Ayrıca ünlü modacı, Mugler’ın 1984’te sahne şovlarında kullandığı transseksüel modellerle de dikkat çekti.

İKONİK ELBİSELERİN YARATICISI…

İlk parfümü Angel 1992’de çıktı ve Hillary Clinton ve Barbara Walters tarafından tercih edildiği söylendi.

Mugler en çok heykelsi terzilik kullanımıyla biliniyordu. Geniş omuzlu, 40’lardan ilham alan kadın takım elbiseleri ve son derece temalı defileleriyle uluslararası üne kavuştu.

Mugler, ilk moda koleksiyonu ‘Café de Paris’i 1973’te piyasaya sürdü. En ünlü elbiselerinden biri Demi Moore’un Indecent Proposal filmindeki ikonik elbisesiydi. Ayrıca, 1988’de ilk fotoğraf kitabı Thierry Mugler: Photographer ve 1998’de kreasyonlarının fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon olan Fashion Fetish Fantasy olmak üzere birden fazla kitap yayınladı.

Ayrıca efsanevi rock yıldızı ve moda ikonu David Bowie ile uzun bir işbirliğine başladı. Mugler, 1992’de Iman’la evlenen Bowie’yi giydirdi.

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