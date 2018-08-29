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Lady Gaga Kim Kardashian’ın fotoğrafçısına çıplak pozlar verdi
Lady Gaga Kim Kardashian’ın fotoğrafçısına çıplak pozlar verdi
Her daim stiliyle, imajıyla, ilginç kıyafetleriyle dikkat çeken Lady Gaga, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesin ağzını açıktı bıraktı!
Moda 29 Ağustos 2018 - 14:32

Yeni albümü için hummalı bir çalışma içine giren ünlü şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz ay 1960’la gönderme yapan stiliyle bakışları üzerine toplamıştı.
lady-gaga1Onu giyinik görmeye alışık olmayan hayranlarının dahi beğenisini toplayan Gaga, dün de Instagram hesabından 3 fotoğraf paylaştı.
lady-gaga2Tamamen çıplak olan Gaga, Kim Kardashian ve Kanye West’in de gözde fotoğrafçısı olan Eli Russell Linnetz için poz verdi. Vücudundaki dövmeleri de gözler önüne seren yıldız isim, Paris’te bir stüdyoda çekilen fotoğraflarda, ince külot çorapla görülüyor. Tam bir Monster makyajı yapan Lady Gaga’nın paylaşımı milyonlarca beğeni aldı…
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