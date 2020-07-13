Lady Gaga, Valentino Beauty’nin yeni yüzü oldu

Lady Gaga, Valentino Beauty'nin çıkardığı son parfüm kampanyasının yüzü oldu. Gaga bu işbirliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve "Kendin ol! Asla hayallerinden vazgeçme" dedi.

Lady Gaga kendi kozmetik markasını piyasaya çıkardıktan sonra şimdi de yüksek modanın popüler isimlerinden Valentino’nun, yeni parfümü Voce Viva’nın yüzü oldu. Markanın kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli tarafından tasarlanan ve Valentino Beauty ekibinin iş birliğiyle ortaya çıkan Voce Viva ‘Herkesi kalplere dokunmaya, başkalarına ilham vermeye ve hayallerini yaşamaya’ davet ediyor. Bu mesajı yaymak içinse Piccioli, Lady Gaga’nın mükemmel bir fit olduğunu söylüyor. Kreatif direktöre göre Gaga özgürlük, farkındalık ve saf bir kalp demek. ‘Lady Gaga’nın kampanyadaki rolü, bu projenin sembolik değerini güçlendirmek.