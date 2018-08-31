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Lady Gaga Venedik Film Festivali’ne ‘Havalı’ bir giriş yaptı
Lady Gaga Venedik Film Festivali’ne ‘Havalı’ bir giriş yaptı
Gündemi genelde stiliyli meşgul eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün de Venedik Film Festivali'ne giderken verdiği görüntüyle konuşuldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 31 Ağustos 2018 - 15:24

Attığı her adım haber olan ünlü şarkıcı Lady Gaga, yine manşetleri süslemeyi başardı. Dün, 75. Venedik Film Festivali’ne katılan Gaga, etkinliğin yapıldığı alana deniz yolu ile geldi. Teknenin üzerine oturup seksi pozlar veren yıldız isim Jonathan Simkhai marka siyah göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle görüntülendi. Festivale havalı bir şekilde girmesi doğal olarak ‘Havan batsın’ yorumlarına da neden oldu.

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Lady Gaga, Venedik Film Festivali’ne havalı bir giriş yaptı.

1960’lara sempati duyan Lady Gaga, yine stiliyle o dönemlere gönderme yaptı. Rol aldığı ‘A Stor is Born' filminin galası için Venedik’te bulunan şarkıcı, Celine marka çantasıyla da dikkat çekti.

Gaga, stiliyle göz kamaştırdı.

Gaga, stiliyle göz kamaştırdı.

Phoebe Philo’nun Celine kreatif direktörlüğünden ayrılıp yerine Hedi Slimane’in geçmesinden sonra, Slimane’in tasarımlarının nasıl olacağı da merak konusuydu. Gaga, dün ilk kez daha piyasaya çıkmadan Slimane’in tasarımıyla bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Lady Gaga, Hedi Slimane’in tasarladığı, baş harflerinin yazılı olduğu çantayı sosyal medyada paylaştı.

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