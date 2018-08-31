Lady Gaga, Venedik Film Festivali’ne havalı bir giriş yaptı.

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Attığı her adım haber olan ünlü şarkıcı Lady Gaga, yine manşetleri süslemeyi başardı. Dün, 75. Venedik Film Festivali’ne katılan Gaga, etkinliğin yapıldığı alana deniz yolu ile geldi. Teknenin üzerine oturup seksi pozlar veren yıldız isim Jonathan Simkhai marka siyah göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle görüntülendi. Festivale havalı bir şekilde girmesi doğal olarak ‘Havan batsın’ yorumlarına da neden oldu.

1960’lara sempati duyan Lady Gaga, yine stiliyle o dönemlere gönderme yaptı. Rol aldığı ‘A Stor is Born' filminin galası için Venedik’te bulunan şarkıcı, Celine marka çantasıyla da dikkat çekti.

Phoebe Philo’nun Celine kreatif direktörlüğünden ayrılıp yerine Hedi Slimane’in geçmesinden sonra, Slimane’in tasarımlarının nasıl olacağı da merak konusuydu. Gaga, dün ilk kez daha piyasaya çıkmadan Slimane’in tasarımıyla bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.