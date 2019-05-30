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Lady Gaga’dan Haus of Gaga Las Vegas sergisi
Lady Gaga’dan Haus of Gaga Las Vegas sergisi
İlk çıktığı dönem giydiği ilginç kıyafetlerde dikkatleri üzerine çeken Lady Gaga, zaman içinde stilini değiştirse de, o yıllara ait en çok ses getiren kıyafetlerini Haus of Gaga Las Vegas'ta sergiliyor.
Moda 30 Mayıs 2019 - 16:21

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kendisiyle özdeşleşen ikonik kostümlerini ve aksesuarlarını Las Vegas'ta Haus of Gaga sergisinde sergiliyor. Küratörlüğünü Nicola Formichetti'nin üstlendiği sergide, Gaga’nın müzik dünyasına giriş yaptığı dönemlerdeki akıllarda kalan kıyafetleri görülebilecek.

2010’da büyük ses getiren ‘Et elbise’

Hatta 2010 MTV Video Müzik Ödülleri’nde giydiği, çiğ dana bifteğinden yapılan ‘et elbise'yi de yakından görme fırsatı yakalayacaksınız. Sergide ayrıca ünlü şarkıcının peruk ve aksesuarları da yer alıyor.

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