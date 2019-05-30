Lady Gaga’dan Haus of Gaga Las Vegas sergisi
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kendisiyle özdeşleşen ikonik kostümlerini ve aksesuarlarını Las Vegas'ta Haus of Gaga sergisinde sergiliyor. Küratörlüğünü Nicola Formichetti'nin üstlendiği sergide, Gaga’nın müzik dünyasına giriş yaptığı dönemlerdeki akıllarda kalan kıyafetleri görülebilecek.
Hatta 2010 MTV Video Müzik Ödülleri’nde giydiği, çiğ dana bifteğinden yapılan ‘et elbise'yi de yakından görme fırsatı yakalayacaksınız. Sergide ayrıca ünlü şarkıcının peruk ve aksesuarları da yer alıyor.