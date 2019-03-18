Lady Gaga’nın Daily Front Row Moda Ödülleri’ndeki stiliyle dalga geçildi

Lady Gaga, bu yıl beşincisi düzenlenen Daily Front Row Moda Ödülleri'ne katıldı. Kıyafeti günün konusu oldu. Gecenin dikkat çeken ismi ise ilginç makyajıyla Adriana Lima'ydı...

Dün akşam Los Angeles Beverly Hills Oteli’nde düzenlenen Daily Front Row Moda Ödülleri sahiplerini buldu… Geceye Lady Gaga, Adriana Lima, Stella Maxwell, Kate Hudson, Candice Swanepoel, Rosie Huntington ve Kara del Toro gibi isimler katıldı.

Ödül töreninde ilginç bir şekilde neredeyse hiç rüküş yoktu. Ta ki Lady Gaga kırmızı halıda boy gösterinceye kadar. Rodarte markasına ait siyah deri üzerine beyaz fırfırlı bir elbise giyen Gaga, ‘hizmetçi kostümü’ giymiş gibiydi… Zaten sosyal medya da özellikle bunun üzerine yoğunlaştı ve ‘Lady Gaga sanırım boş zamanlarında evlere temizliğe gidiyor’ gibi yorumlar yaptı…

Adriana Lima ise gecenin en dikkat çeken isimlerinden biriydi… Ama stiliyle değil bu kez makyajıyla öne çıktı. Göz makyajıyla kendini ‘Alien’a benzeten Lima’yı Mısırlı kadınlara benzetenler de bir hayli fazlaydı…

Ünlü oyuncu Kate Hudson ise oldukça şıktı. Işıltılı kırmızı bir Oscar de la Renta elbise giyen 40 yaşındaki oyuncu, saçı, makyajı ve stiliyle gecenin en şık kadınlarından biriydi…

Rosie Huntington da Oscar de la Renta tercih edenlerden biri. Ünlü model kırmızı özel tasarım parçayı daha kısa skinny model bir pantolonla kombinleseydi çok daha hoş bir görünüm elde edebilirdi ama bu haliyle de güzel görünüyor…

Seksi model Kara del Toro ise göğüs dekolteli bir elbise ile katıldı geceye. Toro, baştan aşağı tercih ettiği nude tonlarıyla yine şık kadınlar arasında yer aldı…