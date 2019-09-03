Leopar deseni yeniden trend oldu

Leopar deseni, 2019'un yazında bikinilerde kendini gösterdi. Özellikle Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski, sezon boyunca sık sık leopar desenli bikini ile paylaşım yaptı...

1990’lara damgasını vuran leopar trendi 2019’u da etkisi altına almış durumda. Eskiden daha çok kıyafetlerde gördüğümüz bu desen, şimdilerde iç çamaşırları, mayo ve bikinilere taşmış durumda.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski sayesinde trend olun leopar desenli bikinileri, yaz boyunca pek çok ünlü ismin üstünde gördük ve görmeye de devam ediyoruz.

Son olarak Lionel Richi’nin kızı Sofia Richi, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Leopar desenli bikinisi ile poz veren Richi’nin paylaşımı beğeni topladı.