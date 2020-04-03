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Les Benjamins yeni koleksiyonunun tüm gelirini bağışlama kararı aldı
Les Benjamins yeni koleksiyonunun tüm gelirini bağışlama kararı aldı
Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın markası Les Benjamins, Covid-19 virüs salgını ile mücadele kapsamında, yeni koleksiyonunun tüm gelirini bağışlama kararı aldı.
Moda 3 Nisan 2020 - 11:46

Moda tasarımcısı Bünyamin Aydın, Les Benjamins, ‘Stay Home Stay Cozy’ adlı koleksiyonunu satışa çıkardı. Tasarımcı koleksiyonunun satışından elde edilecek gelirin tamamını ise bağışlama kararı aldı. Dünya moda devleri gibi salgına karşı savaşmaya karar veren Les Benjamins, yeni koleksiyonuyla evde kalmanın ve sosyal izolasyonun öneminin altını çiziyor.

Kampanyanın sloganı olan ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol) yazılı sarı ve siyah renk seçenekleriyle t-shirt ve sweatshirt’lerden oluşan özel kapsül koleksiyon websitesi üzerinden bugünden itibariyle satışa sunulacak.

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