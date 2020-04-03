Les Benjamins yeni koleksiyonunun tüm gelirini bağışlama kararı aldı

Moda tasarımcısı Bünyamin Aydın, Les Benjamins, ‘Stay Home Stay Cozy’ adlı koleksiyonunu satışa çıkardı. Tasarımcı koleksiyonunun satışından elde edilecek gelirin tamamını ise bağışlama kararı aldı. Dünya moda devleri gibi salgına karşı savaşmaya karar veren Les Benjamins, yeni koleksiyonuyla evde kalmanın ve sosyal izolasyonun öneminin altını çiziyor.



Kampanyanın sloganı olan ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol) yazılı sarı ve siyah renk seçenekleriyle t-shirt ve sweatshirt’lerden oluşan özel kapsül koleksiyon websitesi üzerinden bugünden itibariyle satışa sunulacak.