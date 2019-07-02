Lil Kim kendini Çağla Şıkel ile kıyaslayınca ortaya komik bir görüntü çıktı

Ünlü şarkıcı Lil Kim, geçtiğimiz hafta Bet Awards 2019 törenine katıldı. Gecede, tasarımcı Rufat İsmail'in uyarılarına ve 'Sen Çağla değilsin, bu kıyafete boy lazım' demesine rağmen tasarımcının kıyafetini giyen Kim, gecenin en rüküşü seçildi...

Ünlü moda tasarımcısı Rufat İsmail’in adını şu sıralar oldukça sık duymaya başladık. Beyonce gibi dünyaca ünlü starların tercih ettiği İsmail, son olarak ünlü şarkıcı Lil Kim’e istemeyerek de olsa ‘The Butterfly Effect’ adlı koleksiyonundan bir elbise verdi…

İstemeyerek çünkü Kim’in Bet Awards 2019 ödüllerinde giymek istediği kıyafeti, defilede Çağla Şıkel giymişti. Ünlü model elbiseyi muhteşem taşımıştı, çünkü Çağla’nın boyu 1.80. Lil Kim ise 1.50 boyunda… Dolayısıyla tasarımcı Kim’e “Bu kostüm sizin vücüt tipinize uygun değil” uyarısında bulundu.

Tüm uyarılara kulak asmadan kıyafeti gecede giyen Kim, törenin en rüküşü seçildi ve sosyal medyanın diline düştü. Öyle ki milyonlarca takipçisi olan hesaplar bile Çağla ile kıyaslayarak dalga geçti.

Kim, kıyafet yüzünden rüküş seçildiğini söyleyince, Rufat İsmail de bir açıklama yaptı ve “2018 yılında yapmış olduğum kolesiyonda yer alan bu tasarım ilk Çağla Şıkel tarafından defilemde giyildi. Lil Kim de bu elbiseyi Çağla'nın podyum fotoğraflarından beğendi, ben Çağla'nın ünlü bir top model olduğunu ve bu elbise için uzun boy ve iyi bir fizik gerektiğini anlatmama rağmen ısrarından vazgeçmeyerek elbiseyi giydi. Kim'in yanlış seçiminden dolayı en rüküş kadınını da temsil etmiş oldum” dedi.