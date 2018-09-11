Lily Aldridge 5 aylık hamile olduğunu defilede duyurdu

Victoria's Secret meleği Lily Aldridge uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün bir defileye çıkan ünlü model, 5 aylık hamile olduğunu podyumda ilan etti...

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Lily Aldridge ikinci çocuğuna hamile. En son geçtiğimiz aralık ayında Victoria’s Secret defilesinde gördüğümüz ünlü model, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Şu an 5 aylık hamile olan ve 6 yaşında Dixi adında bir kızı bulunan 32 yaşındaki melek, bu aya kadar da hamileliğini gizlemeyi başardı.

Dışarıya çıktığında da elindeki çanta ile karnını kapatan ünlü modelin bu hali ‘Hamile mi?’ sorularını gündeme getirse de kimse emin olamadığı için yorum yapamadı. Sonunda, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ‘Sürpriz’ yazan bir paylaşım yaptı. Karnını gösterdiği fotoğrafta hamile olduğunu duyuran Aldridge, asıl sürprizi ise pazar günü yaptı.

Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık karnıyla yürüyen, kırmızı dar elbisesiyle beğeni toplayan Lily Aldridge, böylece resmi olarak herkese hamile olduğunu duyurmuş oldu.

Ünlü Victoria’s Secret meleği, podyumdaki duygusal anları ise şu sözlerle dile getirdi: “Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık hamile olarak yürümekten gurur duydum. Hayatımda çok kez defileye çıktım ama bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu.”