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Lily Aldridge 5 aylık hamile olduğunu defilede duyurdu
Lily Aldridge 5 aylık hamile olduğunu defilede duyurdu
Victoria's Secret meleği Lily Aldridge uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün bir defileye çıkan ünlü model, 5 aylık hamile olduğunu podyumda ilan etti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 11 Eylül 2018 - 06:48

Lily Aldridge ikinci çocuğuna hamile. En son geçtiğimiz aralık ayında Victoria’s Secret defilesinde gördüğümüz ünlü model, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Şu an 5 aylık hamile olan ve 6 yaşında Dixi adında bir kızı bulunan 32 yaşındaki melek, bu aya kadar da hamileliğini gizlemeyi başardı.

Lily Aldridge 5 aylık hamile olduğunu Brandon Maxwell defilesinde duyurdu.

Lily Aldridge 5 aylık hamile olduğunu Brandon Maxwell defilesinde duyurdu.

Dışarıya çıktığında da elindeki çanta ile karnını kapatan ünlü modelin bu hali ‘Hamile mi?’ sorularını gündeme getirse de kimse emin olamadığı için yorum yapamadı. Sonunda, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ‘Sürpriz’ yazan bir paylaşım yaptı. Karnını gösterdiği fotoğrafta hamile olduğunu duyuran Aldridge, asıl sürprizi ise pazar günü yaptı.

En son aralık ayında Victoria's Secret defilesine çıkmıştı.

En son aralık ayında Victoria’s Secret defilesine çıkmıştı.

Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık karnıyla yürüyen, kırmızı dar elbisesiyle beğeni toplayan Lily Aldridge, böylece resmi olarak herkese hamile olduğunu duyurmuş oldu.

Ünlü meleğin 6 yaşında Dixi adında bir kızı bulunuyor...

Ünlü meleğin 6 yaşında Dixi adında bir kızı bulunuyor…

Ünlü Victoria’s Secret meleği, podyumdaki duygusal anları ise şu sözlerle dile getirdi: “Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık hamile olarak yürümekten gurur duydum. Hayatımda çok kez defileye çıktım ama bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu.”

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