Lindsay Lohan Türkçe ve Arapça öğreniyor

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Hristiyan Katolik bir ailenin kızı olan ABD’li oyuncu, model ve şarkıcı Lindsay Lohan’ı her ne kadar verdiği seksi pozlarla hatırlasak da artık o bambaşka biri. Yaklaşık 3 yıl önce Müslüman olup olmadığı konusuyla gündemi meşgul eden, ardından bir tesettür markası hazırlığı içinde olmasıyla gündeme oturan Lohan, tesettürlü fotoğraflarıyla da tartışmalara yol açmıştı.

Sansasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren Hollywood’un ünlü siması Lindsay Lohan şimdi de Emirates Woman Magazine dergisine konuk oldu. Derginin Haziran sayısının kapağında yer alan Lohan ilginç açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki aktris, kapak çekimi için Shimps marka 2 bin 300 TL’lik siyah bir elbise giydi. Çölde gerçekleşen moda çekiminde ayrıca midi boy çiçekli bir elbise, crop top beyaz bir bluz ve yüksek bel maksi bir etek, botlarla kombinlediği askısız bir elbise dahil olmak üzere toplam 5 kıyafet giydi.

Lindsay Lohan, Dubai’deki yatırımlarından da bahsetti. Dubai’de kendi adını taşıyan bir ada tasarladığını, Türkiye’de mülteci kamplarında gönüllü olacağını ve Dubai’de kendi üretim şirketini kurmayı planladığını anlattı.

Lohan Daily Mail’e de bir açıklamada bulundu: “Çocukluğumdan beri farklı diller öğreniyorum. İngilizce ve Fransızca biliyorum. Rusça anlayabiliyorum. Türkçe ve Arapça öğreniyorum.”