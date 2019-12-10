Gülşen butik açıyor
Ünlü şarkıcı Gülşen, eylül ayında oğlu Azur’u Londra’da bir anaokuluna yazdırdı. Oğlunun okulu için 75 bin TL yıllık ücret ödeyen Gülşen, bir yandan oğluyla ilgileniyor bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık 4 aydır Londra’da olan Gülşen, şimdi de moda sektörüne adım atıyor. 42 yaşındaki popçu, Londra’da keşfedilmemiş moda markalarını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de kendisine İstanbul’da yer arıyor.