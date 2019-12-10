Gülşen butik açıyor

Stiliyle her daim beğeni toplayan Gülşen, bir iddiaya göre İstanbul'da butik açmaya karar vermiş. Londra'da keşfedilmemiş markaları Türkiye'ye getirmeyi planladığı söylenen Gülşen, şu sıralar yer arıyormuş...

Ünlü şarkıcı Gülşen, eylül ayında oğlu Azur’u Londra’da bir anaokuluna yazdırdı. Oğlunun okulu için 75 bin TL yıllık ücret ödeyen Gülşen, bir yandan oğluyla ilgileniyor bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 4 aydır Londra’da olan Gülşen, şimdi de moda sektörüne adım atıyor. 42 yaşındaki popçu, Londra’da keşfedilmemiş moda markalarını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de kendisine İstanbul’da yer arıyor.

