Londra Moda Haftası dijital takvimini açıklandı

İngiliz Moda Konseyi, 12 Haziran'da başlayacak olan ilk dijital Londra Moda Haftası için programı açıkladı. 34 tasarımcının katılacağı etkinlikte Hussein Chalayan, Elise By Olsen ile canlı bir sohbet yapacak ve SS20'nin yapımının perde arkasıyla bir film sunacak...

Corona virüsü nedeniyle büyük bir yara alan moda dünyası, dijital moda haftaları ile ayakta kalmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü moda haftaları artık dijital olarak izlenecek. İlk etkinlik ise Londra Moda Haftası ile 12 Haziran’da başlayacak.

Dijital programa 34 tasarımcı katılacak. Öne çıkanlar arasında Charles Jeffrey Loverboy yeni kapsül koleksiyonunu canlı akışla piyasaya sürürken, Hussein Chalayan, Elise By Olsen ile canlı bir sohbet yapacak ve SS20’nin yapımının perde arkasıyla bir film sunacak.

Craig Green, A-Cold-Wall, Matty Bovan, Edward Crutchley, Art School ve Bethany Williams gibi Londra’nın en büyük isimlerinden bazıları da moda haftası takviminde yer alıyor. Sanal etkinlik, 12-14 Haziran tarihleri arasında Londra Moda Haftası’nın web sitesinde yayınlanacak ve programın tamamı yakında sunulacak.