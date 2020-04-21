Londra Moda Haftası’nın dijital olarak yapılacağı duyuruldu

Corona virüsü nedeniyle pek çok etkinliğin iptal edildiği ya da ertelendiği şu dönemde, Londra Moda Haftası’nın tamamen dijital olarak yapılacağı bildirildi. Guardian’ın moda editör yardımcısı Priya Elan, haziran ayında gerçekleşecek etkinliğin, Şangay ve Moskova’da online olarak gerçekleşen moda haftalarının başlamasının ardından halka açık olacak röportajlar, podcast’ler ve dijital showroomlar da dahil olmak üzere bir multimedya sunumuna sahip olacağını bildirdi.

İngiliz Moda Konseyi genel müdürü Caroline Rush ise şunları söyledi: “Kültürel bir moda haftası platformu oluşturarak, dijital inovasyonu bugünün ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde uyarlıyoruz ve geleceğe yönelik küresel bir vitrin olarak geliştirilecek bir şeyler tasarlıyoruz.”