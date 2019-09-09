Longines Topkapı Koşusu’nda şapkalar dikkat çekti

Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen ‘Longines Uluslararası Yarış Festivali’ sona erdi. İki gün süren etkinlikte birbirinden güzel şapkalar dikkat çekti. 1878 yılından bu yana uluslararası atçılık dünyasına desteğini sürdüren Longines yarışlarında, sadece dereceye giren jokejlere değil, bir de Zarafet Ödülü verildi. Marka Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan'ın, TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader ve ünlü sunucu Oylum Talu'nun da aralarında bulunduğu jüri, davetliler arasında bulunan sosyal medya fenomeni Rachel Araz’ı en zarif ve şık şapkalı kadın olarak seçti. İşte festivalde öne çıkan görünümler…