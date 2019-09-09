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Longines Topkapı Koşusu’nda şapkalar dikkat çekti
Longines Topkapı Koşusu’nda şapkalar dikkat çekti
Haftasonu TJK Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Longines Uluslararası Yarış festivalinde birbirinden şık ve görkemli şapkalar dikkat çekti.
Moda 9 Eylül 2019 - 12:27

Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen ‘Longines Uluslararası Yarış Festivali’ sona erdi. İki gün süren etkinlikte birbirinden güzel şapkalar dikkat çekti. 1878 yılından bu yana uluslararası atçılık dünyasına desteğini sürdüren Longines yarışlarında, sadece dereceye giren jokejlere değil, bir de Zarafet Ödülü verildi. Marka Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan'ın, TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader ve ünlü sunucu Oylum Talu'nun da aralarında bulunduğu jüri, davetliler arasında bulunan sosyal medya fenomeni Rachel Araz’ı en zarif ve şık şapkalı kadın olarak seçti. İşte festivalde öne çıkan görünümler…

Derya Açıkgöz

Oylum Talu

Burçin Ünaldı

Rana Demir

Ayşegül Uluç

Ayşegül Kayabay

Banu Sağnak ve Çağatay Erten

Ece Ergöz, Ela Ergin, Nicolas Kipper, Elif Bilge Aytekin, Başak Erdilek

Özlem Kıroğlu Geylan ve eşi Ömer Geylan

Serap Paköz

Perihan Akı, Ayşegül Kayabay, Arzu Kunt, Nazan Cihan