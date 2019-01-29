Louis Vuitton 13 bin 325 TL’ye Jenga satıyor

Louis Vuitton, erkek moda haftasında 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıtırken, izleyicileri şaşırtan bir hamlede bulundu. Bir modelin elindeki kutuyu önce kimse anlamadı lakin, o kutu klasik denge oyunu Jenga'dan başka bir şey değildi.

Her bir parçada Louis Vuitton metalik iç kaplamaları, pleksiglastan yapılmış küpler ve LV monogramları… Her bir küp 35.18 euro. Tam bir koleksiyon parçası olan bu oyun 2500 dolardan yaklaşık 13bin 325 TL’den satışa çıkacak.