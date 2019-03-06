Louis Vuitton 2019 Sonbahar Kış defilesi gerçekleşti
Fransız moda markası Louis Vuitton, dün Paris’teki Louvre Müzesi’nde 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu sergiledi.
Defileye Emma Stone, Jennifer Connelly, Catherine Deneuve, Jaden Smith, Sienna Miller, Emma Roberts, Justin Theroux ve Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü isimler katıldı.
Koleksiyonda, deri şapkalar, tulumlar, motorcu ceketleri, damalı etekler, eski ve yeninin birleşmesi, geniş omuzlar, kısa etekler, metal kemerler ve renkli pantolonlar öne çıkıyor… İşte defilenin ‘Front Row’ dedikleri ön sıra konukları…