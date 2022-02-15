Louis Vuitton, bu hafta fiyatları yükseltmeye hazırlanıyor

LVMH'nin önde gelen moda markası Louis Vuitton, artan üretim ve nakliye maliyetleri nedeniyle çarşamba günü dünya çapında fiyatları artıracak.

Sozcu.com.tr

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Yapılan açıklamada, fiyat artışlarının dünya çapındaki Louis Vuitton mağazalarını etkileyeceği; deri ürünleri, aksesuarları ve parfümleri kapsayacağı söylendi. Fiyat artışlarının ölçeği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Reuters’e yapılan açıklamada, “Fiyat ayarlaması, üretim maliyetleri, hammaddeler, nakliye ve enflasyondaki değişiklikleri hesaba katıyor” denildi.

YÜZDE 4 İLE 18 ARASINDA BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Çin’deki bazı blog yazarları, Capucines ve Neverfull gibi markanın bazı modellerinin 46.500 yuan (7.323 dolar) ve 12.000 yuan (1.890 dolar) olan fiyatlarının, Çin’de yüzde 20 veya daha fazla artacağını söyledi.

Lüks markaları takip eden web sitesi PurseBop, artışın en az yüzde 4 ve en fazla 15-18 arasında olacağı yönünde olduğuna dair spekülasyonlar olduğunu belirtti.

MİLYARDER PATRONDAN AÇIKLAMA: MAKUL OLMASI GEREK

LVMH’nin milyarder patronu Bernard Arnault, ocak ayında grubun enflasyonist bir ortamda fiyatları artırmak için yeterli hareket alanına sahip olduğunu, ancak yapılacak artışın makul olması gerektiğini söylemişti.

Corona virüsü pandemisi boyunca lüks tüketim şirketleri, markalarını daha da yukarılara taşımak için üst düzey moda ve aksesuarlara yönelik artan talepten yararlanıyor. Chanel, geçtiğimiz yıl bazı el çantalarının fiyatlarını üç kez artırdı; şu anda 8.200 dolardan satılan popüler Classic Flap çanta, pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 60 daha pahalıya mâl oluyor.

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