Louis Vuitton defilesinde eylem: Aşırı tüketim=Yok oluş

Fransız moda evi Louis Vuitton'un Frransa'nın başkenti Paris'teki moda haftası kapsamında düzenlenen defilesi bir çevreci eylemine sahne oldu.

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Fransız moda evi Louis Vuitton’un Paris Moda Haftası kapsamında Louvre Müzesi’nde düzenlenen 2022 İlkbahar Defilesi, çevreci eylemine sahne oldu.

Bir aktivisit mankenlerin yürüdüğü sırada podyuma çıkarak ‘Aşırı Tüketim=Yok Oluş’ yazılı pankart açtı.

Protestocunun moda endüstrisindeki aşırı tüketimin çevre üzerindeki etkisini vurguladığı pankartında Les Amis de la Terre (Dünyanın Dostları Derneği), Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere iklim değişikliği karşıtı kuruluşların logoları yer aldı.

Defilenin akışını değiştiren aktivist podyuma çıkışından sonra güvenlik görevlileri tarafından önce yere yatırıldı sonra dışarı çıkarıldı.

Extinction Rebellion, Amis de la Terre ve Youth For Climate tarafından yapılan açıklamada, protestonun planlanmasında 30 kişinin yer aldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Çevreci gruplar, hükümete sektördeki üretimde acil bir kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu. Amis de la Terre France Sözcüsü Alma Dufour, aşırı tüketim konusuna ışık tutmak için Louis Vuitton Moet Hennessy’e (LVMH) ait markayı hedef aldıklarını belirtti. Dufour, “LVMH lüksün dünya lideridir ve bunda sorumluluğu vardır” dedi. (İHA)