Louis Vuitton Deri Ürünleri Direktörlüğü görevine Johnny Coca getirildi

Louis Vuitton, Johnny Coca’nın, Kadın Moda Deri Ürünleri Direktörü olduğunu duyurdu. Göreve başlayan Coca, Nicolas Ghesquière ile çalışarak kadın deri ürünlerine hazırlayacak...

İspanyol tasarımcı Johnny Coca, Louis Vuitton’un yeni Kadın Moda Deri Ürünleri Direktörü oldu. Öğrenimini Paris’te güzel sanatlar okulu Beaux-Arts ve uygulamalı sanat okulu olan Boulle'da tamamlayan Coca, 2015 yılında Mulberry'nin kreatif direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Yeni görevine başlayan tasarımcı “Hayal gücünün yenilik ile buluştuğu ve en yüksek mükemmellik standartlarına sahip, seyahatin sembolü Maison'a dönmekten ve Nicolas Ghesquière ile Louis Vuitton ekibine katılıp kadın çanta koleksiyonunu geliştirecek olmaktan gurur duyuyorum” dedi…