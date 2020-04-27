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Louis Vuitton mağazasını yağmalanmadan korumak isterken protesto edildi
Louis Vuitton mağazasını yağmalanmadan korumak isterken protesto edildi
Louis Vuitton, hafta sonu New York'taki mağazasının yağmalanmasını önlemek için turuncu tahtalar koydu. Ne var ki halkın tepkisini çekti...
Moda 27 Nisan 2020 - 08:57

Dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton, New York’ta bulunan mağazası yağmalanmasın diye, önünü turuncu tahtalarla kapladı. Ne varki corona virüsünün insanları ne kadar etkilediğini unuttu… Zira New Yorklu bir kişi o turuncu tahtaların üzerine “Bizim yemeğe ihtiyacımız var, çantalarınıza değil” yazarak tepkisini gösterdi. Kimliği belli olmayan kişinin yaptığı bu davranış ise sosyal medyada ses getirdi… Markanın tahtaları kaldırıp kaldırmadığı henüz bilinmiyor…

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