Louis Vuitton, NBA’in ilk resmi kupa taşıma çantası üreticisi oldu

Louis Vuitton, NBA ile yıllara yayılacak işbirliklerini duyurarak NBA’in ilk resmi kupa taşıma çantası üreticisi oldu. İş birliği Louis Vuitton’un bir Kuzey Amerika spor ligi ile ilk ve tek ortaklığı olma özelliğini taşıyor.

NBA ve dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton yaptıkları işbirliği ile heyecanlandırdı. İşbirliklerini duyuran marka, NBA’in ilk resmi kupa taşıma çantası üreticisi oldu. Paris'in biraz dışında yer alan tarihi Asnières atölyesinde el işçiliği ile üretilen taşıma çantası, Maison'un imzası niteliğindeki Monogram baskısı ile kaplandı ve geleneksel pirinç aksesuarları ile tamamlandı. Özel taşıma çantası her sene Haziran ayında finallerden galip çıkan NBA takımına sunulan Larry O'Brien kupasını taşıyacak ve sunacak.

NBA ve Louis Vuitton önümüzdeki süreçte bu sembolik kupanın etkileyici hikayesini dünyaya anlatmak için beraber çalışmaya devam edecek. NBA ile geniş iş birliğinin bir parçası olarak Louis Vuitton her sene kısıtlı sayıda üretilecek bir kapsül koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunacak. Bu iş birliği doğrultusunda Charlotte Hornets ve Milwaukee Bucks arasında 24 Ocak'ta oynanacak ve beIN SPORTS tarafından canlı yayınlanacak maç, tarihte ilk kez Fransa'da yapılacak bir NBA maçı olma özelliğini taşıyor.