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Louis Vuitton, Paris hastaleneleri için önlük üretimine başladı
Louis Vuitton, Paris hastaleneleri için önlük üretimine başladı
Louis Vuitton, corona virüsü ile mücadelede ön safta yer alan sağlık görevlileri için, rue du Pont Neuf’te bulunan hazır giyim atölyesinde önlük üretimine başladı.
Moda 13 Nisan 2020 - 09:48

Louis Vuitton, Paris’in rue du Pont Neuf’ta genel merkezine ev sahipliği yapan hazır giyim atölyesinde önlük üretmeye başladı. Fransız marka bu önlükleri Covid-19 hastaları ile ilgilenen Paris ve çevresindeki hastanelere ulaştıracak.

Bu dayanışma girişimiyle Louis Vuitton, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlayarak Hôpitaux de Paris’e desteğini göstermek istiyor. Bugünden itibaren yirmi gönüllü AP-HP -Paris ve çevresinde faaliyet gösteren bölgesel hastane merkezi- onaylı kumaşlarda ve desenlerde binlerce önlük yaratmak için çalışıyor. AP-HP ile mutabık kalınarak, her akşam önlükler altı Paris hastanesine ulaşacak.

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