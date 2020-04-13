Louis Vuitton, Paris hastaleneleri için önlük üretimine başladı
Louis Vuitton, Paris’in rue du Pont Neuf’ta genel merkezine ev sahipliği yapan hazır giyim atölyesinde önlük üretmeye başladı. Fransız marka bu önlükleri Covid-19 hastaları ile ilgilenen Paris ve çevresindeki hastanelere ulaştıracak.
Bu dayanışma girişimiyle Louis Vuitton, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlayarak Hôpitaux de Paris’e desteğini göstermek istiyor. Bugünden itibaren yirmi gönüllü AP-HP -Paris ve çevresinde faaliyet gösteren bölgesel hastane merkezi- onaylı kumaşlarda ve desenlerde binlerce önlük yaratmak için çalışıyor. AP-HP ile mutabık kalınarak, her akşam önlükler altı Paris hastanesine ulaşacak.