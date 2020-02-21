Louis Vuitton UNICEF ile işbirliği yaptı en savunmasız durumdaki çocuklara destek olacak

Virgil Abloh'nun Louis Vuitton için hazırladığı İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu'ndan ilham alan bileklik modern ve ayırt edilebilir yapısı ile Maison'un daha önce satışa sunulmuş bilekliklerine yeni bir boyut katıyor. Siyah, turuncu, yeşil ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Bileklik bu sefer tasarımcının imzası haline gelmiş cesur zincirlerinden izler taşıyor, gümüş Louis Vuitton işlemeli kilit daha renkli ve güçlü bantlarla tamamlanıyor.



#MAKEAPROMISE kampanyasını takiben Louis Vuitton dünyada en savunmasız durumdaki çocuklara destek olmak ve farkındalık yaratmak adına UNICEF ile iş birliğini devam ettiriyor. Satın alınan her Virgil Abloh tasarımı gümüş bileklik UNICEF'e savaş ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklara su, beslenme, eğitim, sağlık ve güvenlik desteği sağlaması için bağışlanıyor. Bu kapsamda Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mülteci çocuklara da destek sağlanıyor. Bileklik 21 Şubat'tan itibaren dünya genelinde 150 mağazada ve louisvuitton.com'da satışa sunulacak.