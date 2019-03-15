Louis Vuitton ve Virgil Abloh Michael Jackson koleksiyonunu iptal etti

Yıllar önce hatırlarsanız müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Michael Jackson’ın küçük çocukları taciz ettiği iddia edilmiş, ne var ki konunun üstü hızlı bir şekilde kapatılmıştı. Hatta Jackson’ın çocukların ailelerine susmaları için para verdiği de iddia edilmişti. İşte bu iddia yıllarca havada kaldı. Kimse doğru olduğuna inanmadı ya da inanmak istemedi.

Yıllar sonra ise HBO’nun efsane isimle ilgili bir belgesel hazırladığı ve tüm bu taciz iddialarını gün ışığına çıkaracağı söylendi. Jackson hayranları bunu protesto etti ama 3 Mart’ta ‘Leaving Neverland’, HBO kanalında yayınlandı. İşte o günden bu yana sular durulmuyor çünkü Jackson tarafından taciz edildiği iddia edilen Wade Robson ve James Safechuck’un görüntüleri, anlattıkları kan donduran cinsten…

Öyle ki birçok radyo kanalı artık Michael Jackson şarkıları çalmayacaklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı Drake bir daha Jackson şarkıları söylemeyeceğini bildirdi. Şimdi de dünyaca ünlü marka Louis Vuitton, Michael Jackson’dan esinlenerek hazırladığı kapsül koleksiyonu, markanın 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonundan çıkaracağını, çünkü bunun insanlar üstünde travma yaratacağını açıkladı…

Bu konunun başına dönecek olursak, Louis Vuitton’un kreatif direktörü Virgil Abloh, pop ikonundan ilham alarak bir koleksiyon hazırladı. Jackson’un parıltılı eldivenleri, şapkaları, yüksek bel kısa paça pantolonları, oversize ceketleri gibi pek çok ikonik parçaya yer verdi. Hatta bazı tasarımlara Jackson’ın fotoğraflarını bastı…

Ocak ayında düzenlenen defilede, bu kapsül koleksiyon büyük beğeni topladı fakat son günlerdeki iddialar git gide büyüyünce, ünlü marka da bir açıklama yaptı ve kapsül koleksiyonu kaldırdırdığını açıkladı: “Bu şov için niyetim Michael Jackson’a bir pop kültür sanatçısı olarak gönderme yapmaktı. Koleksiyon, hepimizin bildiği, gördüğü genel yaşamına, sanatçıları ve tasarımcıları etkileyen mirasına atıfta bulunmaktı. Bu belgesel ışığında, defilenin duygusal tepkilere yol açtığını biliyorum. Her türlü çocuk istismarı, şiddet veya herhangi bir insan haklarına yönelik ihlali kesinlikle kınıyorum” dedi.