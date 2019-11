Louis Vuitton x League of Legends işbirliği

Louis Vuitton, Riot Games ile birlikte çalışarak 2019 Dünya Şampiyonası’nda verilecek ve esporun en prestijli ödülü olarak görülen Sihirdar Kupası’nın içine konacağı eşi benzeri görülmemiş ve türünün tek örneği bir Kupa Taşıma Kutusu tasarladı. Louis Vuitton daha önce de FIFA Dünya Kupası, Rugby Dünya Kupası ve yelkencilik alanındaki Amerika Kupası için de benzer kutular tasarlamıştı.

Fransız lüks moda evi ilk kez bir espor şampiyonası için kupa kasası tasarlarken, söz konusu kutu, hem geleneksel Louis Vuitton ustalığını hem de League of Legends evreninden esinlenen, çağdaş ve teknolojik unsurları içeriyor.

Ayrıca Louis Vuitton ve Riot Games, diğer League of Legends dijital içeriklerinin yanı sıra Louis Vuitton’un kadın koleksiyonlarının sanat direktörü Nicolas Ghesquière tarafından tasarlanan özgün şampiyon kostümlerini ve kapsül koleksiyonunu da duyurdu.

Riot’un Küresel Espor Partnerlikleri Lideri Naz Aletaha, “En seçkin League of Legends etkinliğimizin görünüşünü, hissiyatını ve prestijini etkileyecek tasarımlarla aramıza katılan Louis Vuitton’un resmi partnerimiz olmasından gurur duyuyoruz,” açıklamasında bulundu ve “Bu, Riot Games’in ve League of Legends’ın son dokuz espor sezonu boyunca sektör üstünde bıraktığı etkiyi kanıtlayan tarihi bir ortaklık. LV markasının sporumuza dahil oluşunu kutluyor ve gelecek aylarda gerçekleştireceğimiz çalışmaların tümünü açıklamayı dört gözle bekliyoruz. Paris’te dünya şampiyonlarının alacağı Sihirdar Kupası’nın taşınacağı kutu, bunlardan sadece biri,” diye devam etti.

Louis Vuitton’un yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Michael Burke, düşüncelerini “League of Legends Dünya Şampiyonası yalnızca turnuvanın finali değil; oyun ve eğlence dünyasının bir araya geldiği ve yeni efsanelerin doğduğu bir yer,” şeklinde açıklıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Louis Vuitton uzun süredir dünyanın en çok arzulanan ödülleriyle iç içe ve bu sefer de Sihirdar Kupası’yla beraberiz. Böylesine sembolleşmiş bir etkinliğin parçası olduğumuz için çok mutluyuz.”