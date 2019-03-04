Louis Vuitton’dan 5000 TL’lik kalemlik

Ünlü moda devi Louis Vuitton, yeni koleksiyonuna çok konuşulacak bir kalemlik ekledi. İçine 40 adet kalemin yerleştirilebileceği bu aksesuar 900 dolardan yani yaklaşık olarak 5 bin TL’den satışa çıkacak…

Roll-up tarzı bir kalem kutusu tasarlayan Fransız devi, markanın, ikonik logosuyla bezediği özel tasarımına renkli dairesel dokunuşlarla farklı bir hava kazandırması gözlerden kaçmadı. Tamamen deriden üretilen kalem kutusu, seyahatler için de oldukça uygun hale getirilmiş. Her ne kadar Louis Vuitton tarafından teyit edilmemiş olsa da bu kalem kutusunun Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.

Markanın bu tasarımı sosyal medyanın da gündemindeydi. Ürünün fiyatını aşırı pahalı bulanlar çoğunluktaydı. ‘O kadar para veriyorsam kendi kendine boyamasını, aklımdan geçeni çizmesini beklerim’ diyen de vardı ‘Bu kadar para verecekme bana akıl vermesi lazım’ yazan da… Çoğunlukla yorumlar bu yönde olsa da, kalemliğin içindeki boya kalemleri ne yazık ki fiyata dahil değil….