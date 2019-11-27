Louis Vuitton’un ilk Asyalı modeli Godfrey Gao hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü giyim markası Louis Vuitton’un ilk Asyalı modeli ve aynı zamanda oyuncu olan Godfrey Gao, Çin’de bir çekim sırasında hayatını kaybetti. Gao’nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncunun, ‘Chase Me’ adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Ünlü model, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılmış. Gao hemen hastaneye kaldırılsa da maalesef kurtulamamış. Tayvan’da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada’ya yerleşen Gao’nun cenazesinin Taipei’ye gönderileceği belirtildi. kaydedildi.

