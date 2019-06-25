Ludovic de Saint Sernin Mugler’den esinlendi

Parisli genç tasarımcı Ludovic de Saint Sernin, geçtiğimiz gün 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sergiledi. Koleksiyonda yer alan bir parça ise Mugler'in tasarımıyla neredeyse birebir aynı. Bu durum sosyal medyada 'Esinlenme mi fikir hırsızlığı mı?' yorumlarına neden oldu...

Ludovic de Saint Sernin… Özgürlükçü tavrı, cinsel içerikli tasarımlarıyla Fransızlar’ı kızdıran genç bir tasarımcı. Geçtiğimiz gün Wet’n Wild adlı 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu Pompidou Center’daki bir havuz başında sergileyen tasarımcı, ıslak görünümlü kıyafetleriyle dikkat çekti.

Rick Owens, Olivier Rousteing gibi isimlerin izlediği defile, akıllara Mugler tasarımlarını getirdi. Zira hem ıslak görünüm hem de koleksiyonda yer alan bir parça, ünlü tasarımcının 1998 İlkbahar Yaz koleksiyonundaki tasarımlarıyla neredeyse birebir örtüşüyordu.

1.3 milyon takipçiye sahip Diet Prada hesabının ortaya çıkardığı benzerlik, bir anda sosyal medyaya da konu oldu. Koleksiyonda Mugler esintileri görmek “Esinlenme mi fikir hırsızlığı mı?” yorumlarına neden oldu.