Lüks moda markaları fiyatları ortalama yüzde 30 oranında artırdı

Lüks moda markaları, özellikle pandemi sonrası artan maliyetler nedeniyle fiyatlarında yüzde 30'a varan zamları devreye sokmaya başladı.

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Tommy Hilfiger ve Ralph Lauren de pandemi sonrası benzeri görülmemiş maliyet artışlarından nasibini alarak fiyatlarına zam yapan markalar arasına katıldı.

Üst düzey markaların, Brexit’ten sonra nakliye maliyetleri ve pamuk fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonları için fiyatlarını artırmaya zorlandı.

İngiltere merkezli The Sunday Times kaynaklarına göre, bazı markalar, ürünlerine yüzde 20 oranında zam yaparken, bazılarında bu oran yüzde 30’lara kadar yükseldi.

Diesel markası, fiyatların yüzde 20 arttığını belirtirken, Tommy Hilfiger’in yüzde 15, Ralph Lauren ve Coac gibi markaların ise fiyatlarını yüzde 12 oranında artırdığı belirlendi.

Lacoste, ayakkabıdaki ortalama artışın yüzde beş civarında olduğunu söylerken, Fransız moda evi Chanel’in ikonik çantası neredeyse yüzde 30 zamlandı. Birkaç ay önce yaklaşık olarak 107 bin TL’den satılan çantanın bugünkü değeri ise 123 bin TL’ye kadar ulaştı.

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