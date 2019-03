Lupita Nyong’o’un turuncu gözleri korkuttu!

Lupita Nyong'o, dün akşam The Late Show'dan çıkarken görüntülendi... Genç oyuncunun turuncu gözleri, görenleri şaşkına uğrattı...

Oscar’lı oyuncu Lupita Nyong'o, dün akşam Stephen Colbert’in sunduğu The Late Show programının çıkışında basın mensuplarına yakalandı.

Bande Noir tasarımı, astronot kıyafeti benzeri, pembe bir tulum giyen Lupita, kıyafetini Sergio Rossi markasına ait şeffat stilettolar ile kombinledi.

Lupita’nın kıyafeti kadar dikkat çeken bir başka detay ise turuncu gözleri oldu. Çıkışta bir anda turuncu gözlerle beliren Lupita’nın bu görünümü herkesi şoka uğrattı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

Lupita Nyong’o meğer, başrolü Winston Duke ve The Handmaid's Tale dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Elisabeth Moss ile paylaştığı US filminin tanıtımı için böyle bir tercih yapmış. Konusuyla dikkat çeken ve diken üstünde izlemenizi sağlayacak film ülkemizde bu hafta gösterime girecek.

Lupita, aslında bu göz rengi değiştirmeyi ilk kez yapmıyor. Geçtiğimiz hafta Us filminin Londra’daki prömiyerine katılan oyuncu, galaya kırmızı lenslerle katılmıştı. 36 yaşındaki oyuncu dün akşam da, Instagram hesabından, programa çıkmadan önce turuncu gözlerini öne çıkaran bir fotoğraf paylaştı. “Gözlerinizi Jordan Peeled'den ayırmayın” diyen Lupita, gözleriyle ilgili pek çok yorum aldı…