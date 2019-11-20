Lyst, 2019’un kıyafetleriyle ilham veren 10 kişiyi açıkladı

Küresel moda araştırma platformu olan Lyst, 104 milyon fazla müşterinin davranışlarını analiz ederek kıyafet seçimlerinde kişileri etkileyen en güçlü 10 ünlüyü açıkladı.

Moda arama motoru Lyst, her yıl, yapılan internet aramaları, sayfa görüntülenme sayıları, uluslararası medya yayınları ve sosyal medyadaki görüntülemelere göre en çok arananlar ve ilham verenler listesi hazırlıyor.

Platformun incelemeleri sonucu 2019 yılında Meghan Markle moda dünyasına damga vuran en güçlü isim oldu. İnsanları, kıyafet seçimlerinde etkileyen en etkili 10 kişilik listenin ilk sırasında olan Markle, listeyen giren tek kraliyet ailesi üyesi… Meghan Markle listede olunca, gözler Kate Middleton’ı aradı. Ne var ki Cambridge Düşesi listede yer alamadı.

Sussex Düşesi Meghan Markle, Kylie Jenner ve Cardi B gibi iddialı isimleri de geride bırakırken, genç oyuncu Timothee Chalamet ikinci sırada yer aldı. Zendaya’nın üçüncü olduğu listeye, Billie Eilish dördüncü, Cardi B beşinci, Lisa (Blackpink) altıncı, Kylie Jenner yedinci, Lizzo sekizinci, Harry Styles dokuzuncu, Billy Porter ise onuncu oldu.