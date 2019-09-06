Mad Men dizisinin anne kızı Betty ve Sally yıllar sonra Rodarte için bir araya geldi

Mad Men dizisinin anne kızı Betty ve Sally yıllar sonra Rodarte için bir araya geldi

Bundan 12 yıl önce ekranlarda yayınlanmaya başlayan Mad Men dizisinin ünlü anne kızı Betty ve Sally, yani January Jones ve Kiernan Shipka, Rodarte markasının 2020 koleksiyonu için yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Bir döneme damga vuran Mad Men dizisinin en çok takip edilen ve haklarında en çok konuşulan anne-kızı Betty ve Sally Draper, gerçek isimleriyle January Jones ve Kiernan Shipka, Rodarte markasının 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonun çekimlerinde yer aldı.

2007 yılında dizi başladığında 7 yaşında olan Shipka artık genç bir kadın… Jones ise aradan geçen zamana karşı neredeyse hiç değişmemiş… Markanın kurucuları Kate ve Laura Mulleavy, pek çok ünlü ismi de kampanya çekimine dahil etti.

Pete Davdison’un sevgilisi Margaret Qualley, Lili Reihart, Yalitzia Aparicio ve Kirsten Dunst çekime katılan isimlerden bazıları… Bir peri masalı konseptinde gerçekleştirilen çekimlerde uzun eldivenler, fırfırlı elbiseler, süslemeler, şapkalar ve uzun çizmeler öne çıkıyor.