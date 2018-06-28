Makyaj uzmanı Marina Mamic küçük göğüsleri büyük göstermenin hilesini gösterdi

Makyaj artisti Marina Mamic yaptığı makyajlarla adeta şaşkınlık yaratıyor. Ayna karşısında kendini dünyaca ünlü isimlere benzeten Mamic, kadınlar için de zaman zaman püf noktaları veriyor. İşte onlardan biri... Göğüsleriniz küçükse, makyajla olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Makyaj yapmak yeteri kadar zorken, bir de başka birine dönüşmek, üstelik bunu aynaya bakarak kendinize yapmak oldukça zor olsa gerek. Ama Marina için bu hiç dert değil. Julia Roberts’tan Ronaldo’ya, Al Pacino’dan ünlü şarkıcı Drake’e, Michael Jackson’dan Sarah Jessica Parker’a birebir benzeyen Mimic yaptığı makyajlarla kendine hayran bırakıyor.

Marina Mamic sadece yüzüne makyaj yaparak değişime uğramıyor. Kadınlar için de güzellik tüyoları paylaşıyor. Malum, kadınların pek çoğunun ortak noktası ya büyük ya da küçük göğüslere sahip olmak… Makyaj uzmanı Marina Mamic ise küçük göğüslü olanların daha büyük görünüme sahip olabilmeleri için makyaj hilesini gösterdi… İşte videosu…