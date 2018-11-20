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Mandy Moore’un pembe gelinliği şaşırttı
Mandy Moore’un pembe gelinliği şaşırttı
İzlenme rekorları kıran TV dizisi This is Us'un başrol oyuncularından Mandy Moore geçtiğimiz gün şarkıcı Taylor Goldsmith ile evlendi. Moore'un pembe gelinliği şaşkınlık yarattı...
Moda 20 Kasım 2018 - 10:54

ABD yapımı This is Us dizisinin başrol oyuncusu Mandy Moore, 18 Kasım’da, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Taylor Goldsmith ile dünya evine girdi. Düğünün en dikkat çeken detayı ise ünlü oyuncunun gelinliği oldu.

oyuncu Mandy Moore ve müzisyen eşi Taylor

oyuncu Mandy Moore ve müzisyen eşi Taylor Goldsmith

Rebecca rolünde karşımıza çıkan Mandy Moore’un gelinliği Rodarte tasarımı. Kat kat tüllerden oluşan, çiçek detaylı gelinlik, oyuncunun hayranlarını ikiye böldü. Romantik bir görünüm elde eden Moore’un elbisesiyle aynı tonlardaki babet ayakkabıları da dikkat çekiciydi.

Mandy her ne kadar pembe gelinlikten dolayı eleştiri alsa da, o halinden oldukça mutlu görünüyor...

Mandy her ne kadar pembe gelinlikten dolayı eleştiri alsa da, o halinden oldukça mutlu görünüyor…

Gelin denince akla beyazın geldiğinin altını çizen hayranları her ne kadar oyuncuyu sevseler de tercihinden dolayı eleştirdiler… “Seni beyazlar içinde görmek isterdik” diyen kullanıcılar dışında “Ne giysen yakışıyor” diyenler de vardı…

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Mandy Moore düğün öncesi arkadaşları ile birlikte…

Mandy makyaj tercihini pastel tonlardan yana kullanmış.

Mandy makyaj tercihini pastel tonlardan yana kullanmış.

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Mandy romantizmi saçlarına da taşımış…

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