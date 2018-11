Mandy Moore’un pembe gelinliği şaşırttı

İzlenme rekorları kıran TV dizisi This is Us'un başrol oyuncularından Mandy Moore geçtiğimiz gün şarkıcı Taylor Goldsmith ile evlendi. Moore'un pembe gelinliği şaşkınlık yarattı...

ABD yapımı This is Us dizisinin başrol oyuncusu Mandy Moore, 18 Kasım’da, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Taylor Goldsmith ile dünya evine girdi. Düğünün en dikkat çeken detayı ise ünlü oyuncunun gelinliği oldu.

Rebecca rolünde karşımıza çıkan Mandy Moore’un gelinliği Rodarte tasarımı. Kat kat tüllerden oluşan, çiçek detaylı gelinlik, oyuncunun hayranlarını ikiye böldü. Romantik bir görünüm elde eden Moore’un elbisesiyle aynı tonlardaki babet ayakkabıları da dikkat çekiciydi.

Gelin denince akla beyazın geldiğinin altını çizen hayranları her ne kadar oyuncuyu sevseler de tercihinden dolayı eleştirdiler… “Seni beyazlar içinde görmek isterdik” diyen kullanıcılar dışında “Ne giysen yakışıyor” diyenler de vardı…