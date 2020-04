Manolo Blahnik gülümseme programı başlattı

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Manolo Blahnik, pozitifliği yaymayı ve yaratıcılığı teşvik etmeyi umduğu yeni bir gülümseme program başlattı. İngiltere Mental Sağlık Vakfı ortaklığıyla, ayakkabı tutkunları için hayata geçirilen ‘Gülümseme Girişimi’ kapsamında hazırlanan Smile The Art of Coloring boyama koleksiyonunundaki ikonik tasarımları istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Böylece Blahnik’in orijinal eskizlerini indirme, ana hatlarına geri dönme ve elle renklendirilecek şekilde tasarlanma şansına sahip olabileceksiniz.



Blahnik, “Yaratıcı özgürlük bir kaçış biçimidir, şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir şey. Yaratıcılığımı sadece kendi hayal gücümü eğlendirmek için değil, aynı zamanda başkalarına mutluluk getirip gülümseterek kullanmayı umuyorum! Hepimiz neşeyi yayalım, yaratıcılığı paylaşalım ve birbirimize ilham verelim” dedi. Katılımcıların çalışmalarını #ManoloBlahnikSmiles hashtagini kullanarak sosyal medyada paylaşmaları ve markalarının kanallarında taslakları paylaşmaları teşvik ediliyor.