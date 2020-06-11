Marc Jacobs 60 kişiyi işten çıkardı

New York merkezli marka Marc Jacobs, dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsünün kurbanı oldu ve nisan ayında yaptığı bir açıklama ile eylül ayındaki moda haftası için yaptığı sonbahar 2020 koleksiyonunu durdurduğunu açıkladı. Marc Jacobs virüs nedeniyle bu kez de 60 kişinin işine son verdi. LVMH destekli marka yaklaşık 60 personel ile yollarını ayırdı.

Marc Jacobs sözcüsü, markanın perakende çalışanlarını da içeren personel sayısını yüzden 10 azalttığını belirtti. Ayrıca, Marc Jacobs işten çıkarmalar uygulamasına rağmen, markanın Covid-19 krizi sırasında personel maaşlarını azaltmadığını söyledi ve şöyle devam etti: “Covid-19’un perakende sektörü üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, Marc Jacobs International’ın gelişen ortama uyum sağlamasına ve markanın yaratıcı yeniliğiyle yoluna devam etmesine izin vermek için değişiklikler yaptık.”