Marc Jacobs corona virüsü nedeniyle üretimi durdurduğunu açıkladı

New York merkezli marka Marc Jacobs, dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsünün kurbanı oldu. Armani, Chanel Gucci, Prada ve Ralph Lauren gibi dev firmaların defilelerini iptal etmelerinin ardından üretimleri de durma noktasına geldi. Marc Jacobs, Eylül ayındaki Moda Haftası için yaptığı Sonbahar 2020 koleksiyonunu durdurduğunu açıkladı.



Jacobs, “Dürüst olmak gerekirse, ne yapacağımızı ya da ne zaman başlayacağımızı bilmiyorum, ama bir koleksiyon tasarlamak için ekibime ihtiyacım var. Yeni bir çalışma yolu bulana ya da yaratana kadar hatta üzerinde çalışılacak yeni bir son hedef olana kadar gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.