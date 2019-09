Marilyn Monroe’nun filmlerde giydiği kıyafetler ve özel eşyaları satışa çıkıyor

Bir döneme damga vuran isim Marilyn Monreo’nun zaman zaman özel eşyaları ve kıyafetleri açık artırma yoluyla satışa çıkmıştı. Efsane ismin kariyerine ait olan eşyalar ise, 1 Kasım’da adına düzenlenecek bir müzayede ile satışa çıkacak. Julien Müzayede Evi'nde düzenlenecek olan ‘Marilyn Monreo'nun Yaşamından ve Kariyerinden Eşyalar’ adlı açık artırma öncesinde ise 18 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında, Londra’da May Fair’de satışa çıkan parçalar sergilenecek.

Müzayedede, Hollywood’un ikonik yıldızı Marilyn Monroe’nun “Gentlemen Prefer Blondes”, “There’s Nı Business Like Show Business”, “River of No Return” gibi filmlerinde giydiklerinin yanında, özel eşyaları satışa çıkıyor.