Marilyn Monroe’nun filmlerde giydiği kıyafetler ve özel eşyaları satışa çıkıyor

Marilyn Monreo için Julien Müzayede Evi’nde düzenlenecek olan 'Marilyn Monreo’nun Yaşamından ve Kariyerinden Eşyalar' adlı müzayede 18 Eylül'de sergi ile başlıyor. Ünlü oyuncunun kariyerine ve hayatına dair pek çok şey 1 Kasım'da satışa çıkacak.
Bir döneme damga vuran isim Marilyn Monreo’nun zaman zaman özel eşyaları ve kıyafetleri açık artırma yoluyla satışa çıkmıştı. Efsane ismin kariyerine ait olan eşyalar ise, 1 Kasım’da adına düzenlenecek bir müzayede ile satışa çıkacak. Julien Müzayede Evi'nde düzenlenecek olan ‘Marilyn Monreo'nun Yaşamından ve Kariyerinden Eşyalar’ adlı açık artırma öncesinde ise 18 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında, Londra’da May Fair’de satışa çıkan parçalar sergilenecek.
Başlayacak olan açık artırmanın afişi.
Müzayedede, Hollywood’un ikonik yıldızı Marilyn Monroe’nun “Gentlemen Prefer Blondes”, “There’s Nı Business Like Show Business”, “River of No Return” gibi filmlerinde giydiklerinin yanında, özel eşyaları satışa çıkıyor.
1954 yapımı River of No Return filminde giydiği kostümün tahmini satışı 80 bin dolar.
1958 yılında Some Lik It Hot filminin basın toplantısında giydiği bu elbise de satışa çıktı. Elbise 40 bin dolardan satışa çıkacak.
Gentlemen Prefer Blondes filminde giydiği elbise 80 bin dolardan satışı başlayacak.
There’s No Business Like Show Business filminde giydiği kıyafet de yine tahmini olarak 80 bin dolardan satışa sunulacak.