Mario Sorrenti’nin limitli sayıda piyasaya çıkardığı ‘Kate’ kitabı 750 Sterlin!

Ünlü bir fotoğrafçı olan Mario Sorrenti ve Kate Moss'un yolları 1990'larda kesişti. Moss'un pek çok fotoğrafını çeken Sorrenti, piyasaya çıkardığı 'Kate' adlı kitapla dikkat çekiyor. Moss'un hiç görülmemiş fotoğraflarının yer aldığı kitap 750 Sterlin...

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Yıl 1991… Mario Sorrenti ünlü bir fotoğrafçı, Kate Moss ise genç bir kız… Tanıştıklarında Moss henüz tanınmıyor. Ta ki Sorrenti onun fotoğraflarını çekene kadar. O dönem profesyonel bir işbirliğinin yanısıra aşk yaşamaya da başlayan ikili, öyle güzel bir uyum sağlıyor ki, Sorrenti, Moss’un birbirinden güzel fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Kimi özel, kimi de iş için…

O yıllarda Mario’nun çektiği fotoğrafları Calvin Klein farkediyor ve çok beğeniyor. Öyle ki Obsession parfümünün kampanyasında Moss’u tercih ediyor. İşte ünlü model o gün herkes tarafından tanınmaya başlıyor…

Moss ve Sorrenti’nin aşkı çok büyüktü. Kate Moss’la ilk tanışmasını ve aşkını “Yanında oturduğumu hatırlıyorum. Güzelliğinden kalbim duracaktı. Büyülendim!” diye tarif eden Mario şimdi de çok özel bir kitaba imza attı. Phaidon yayınevinden bu ay raflara çıkan ‘Kate’ kitabında, zamanında yaşanmış aşk hikayesine tanıklık ediyorsunuz.

Hiç yayınlanmamış fotoğrafların yanısıra, bir bakıyorsunuz Kate denizde, bir bakıyorsunuz Moss’u uyuyor, başka karede duş alıyor… Özel ve sınırlı sayıda üretilen, kumaş kaplı bir kutuda sunulan ‘Kate’ kitabı genç süper modelin samimi portrelerini içeren çarpıcı bir fotoğraf portföyü. Fiyatı ise dudak uçuklatacak türden. Tam olarak 750 Sterlin, yani 6 bin 300 TL…

