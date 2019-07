Marlon Brando’nun ikonikleşen saati satışa çıkıyor

Marlon Brando ile bütünleşen, hatta Apocalypse Now filminin çekimlerinde dahi kolundan çıkarmadığı Rolex saati satışa çıkıyor...

Bir döneme damgasını vuran, Baba filmiyle gönlümüze taht kuran Marlon Brando’nun Rolex GMT Master saati açık artırma ile satışa çıkıyor. 1970 yılında çekimlerine başlanan Apocalypse Now filminde taktığı ve arkasına elleriyle ismini kazıdığı saat, 10 Aralık’ta Philips tarafından New York’ta Game Changers müzayedesinde açık artırmaya çıkacak.

Marlon Brando bu saatinin ilginç de bir anısı var. 1995 yılında kızı Petra Brando Fischer’a hediye eden Brando, kızına saatin hikayesini şöyle anlatmış: “Bu saat ile Apocalypse Now filminin setine gittiğimde bana çekim esnasında saati çıkarmamı söylediler. Dikkat çekeceğinden korkuyorlardı. O zaman onlara dedim ki: Eğer saatime bakarlarsa, işimi doğru yapmıyorum demektir.” Filmi izlediyseniz, saatin kolunda olduğunu görebilirsiniz.