Masal gibi hayatı kabusla son buldu

Geçtiğimiz ay New York'taki evinde intihar eden ünlü modacı Kate Spade, moda dünyasını yasa boğmuştu... Kimse 55 yaşındaki Spade’in intihar edeceğine inanmamıştı. Zira Kate, renkli bir kişilikti ve intihar onunla özdeşleşmiyordu. Ne var ki tasarımcı, uzun süredir psikolojik problemler yaşıyordu.

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Geçtiğimiz günlerde Kate Spade’in markasından sevindirici bir haber geldi. Marka, akıl sağlığı farkındalığı ve intiharı engellemek için 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Para, belirli vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına pay edilecek.

Gazetecilikten moda dünyasına

Kate Spade aslında gazeteci.1985'te gazetecilik diplomasını alan Spade, mesleğine Mademoiselle Dergisi'nde editör olarak başladı. Tasarıma meraklı olan Spade, 1993 yılında Kate Spade markasını kurarak renkli ve eğlenceli çantalar tasarlayıp üretti.

Yükselişi durdurulamıyordu

1996’DA tasarladığı çantalara öyle talep geldi ki, ilk mağazasını Soho'da açtı. Artık sadece çanta değil giyim, ayakkabı, mücevher ve parfüm de satıyordu. Hızlı bir şekilde büyüyen Spade, artık uluslararası bir markaydı ama 2004'te markasının yüzde 56'sını Marcus Grup’a sattı. 2006’da ise 125 milyon dolara geri kalan yüzde 44’lük hisseyi devretti.

İntiharla biten son

Spade, gitgide bunalıma girmeye başladı ve muhteşem başlayan hikaye, maalesef depresyondan dolayı 2018'in Haziran ayında intiharla sonlandı.

2014'te her şeyi kaybetti

Kate Spade bu kadar büyümesine rağmen bazı maddi sıkıntılar da yaşadı. Zaten hisse satmasının nedenlerinden biri de buydu. Ne var ki bir süre sonra ismi dışında elinde bir şey kalmadı. Marka adını kaybettiği için 2014 yılında Frances Valentine adını verdiği markasıyla eski günlerine dönmek istedi ancak başarılı olamadı.