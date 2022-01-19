Maskeli, aşılı Frankfurt Moda Haftası

Frankfurt Moda Haftası COVID-19 salgını önlemleri kapsamında maske, aşı ve test zorunluluklarını yerine getiren kısıtlı sayıda izleyiciler eşliğinde gerçekleşiyor.

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Frankfurt Moda Haftası 2022 başladı. Kentteki Sofitel Hotel’deki defileler, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını önlemleri kapsamında maske, aşı ve test zorunluluklarını yerine getiren kısıtlı sayıda izleyiciler eşliğinde gerçekleşiyor.

“ALMANYA’NIN MODA BAŞKENTİ”

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, “Frankfurt şimdi bir kez daha Almanya’nın moda başkenti oldu. Şehirde ve internette sayısız etkinlikte moda tutkunu insanları ağırlamaktan ve birbirimizle konuşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

17 Ocak’ta başlayan moda haftası kapsamında düzenlenen defileler, tartışma forumları ve sergilerle moda endüstrinin liderleri, modacılar ve modayla ilgilenen herkes bir araya gelecek. Cuma gününe kadar şehirde sayısız etkinlik gerçekleşecek, katılanlar geleceğe dair vizyonlarını paylaşacak.



SINIRLI ÖLÇÜDE PROGRAM

FFW programı, corona virüsünden korunma kurallarına uygun olarak ve sınırlı ölçüde hem şehirde hem de çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.



FFW ONLINE DEVAM EDECEK

Frankfurt Moda Haftası, kış sezonunda da tüm moda tutkunları için bir dijital alan olan FFW Studio’yu bir kez daha öne çıkardı. Dijital moda alanında öncü olan Republiqe, Köln’den dijital moda-tasarım stüdyosu Studio.fbx, lüks moda için çevrimiçi ikinci el mağaza Vestiaire Collective de bu alanda etkin yer alacak. Ayrıca dijital alana tasarım mesleğine yeni girenler de yer alacak.

YILDIZ FOTOĞRAFÇILARIN SERGİLERİ

Tüm hafta boyunca ve sonrasında moda, sanat ve kültür konularında etkinlikler düzenlenecek. AAAREA etkinlik serisinin bir parçası olarak, tüm şehirde hem yeni gelen fotoğrafçıların hem de Frankfurt’tan Helmut Fricke gibi yıldız fotoğrafçıların fotoğraf sergileri düzenlenecek. Kutup yıldızı alanında Christine Fehrenbach, Hessen’den sürdürülebilir moda etiketlerini sunacak ve söyleşiler ve panel tartışmaları düzenleyecek.

Frankfurt Fashion Lounge tarafından düzenlenen Frankfurt Opera Sofitel’de podyum gösterileri ve panel konuşmaları, Bockenheim mağazalarında sürdürülebilirlik sergileri, yerel tasarımcı Samuel G rtner tarafından moda konuşması ve Haus am Dom’da perakende ve endüstri ile panel tartışmaları düzenlenecek.

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